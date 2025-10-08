Omar Bravo acusado de abuso sexual a menor en Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO – El exfutbolista histórico de las Chivas de Guadalajara, Omar Bravo, fue acusado de haber abusado de una menor de edad desde que la víctima tenía apenas diez años, con tocamientos realizados en su propia casa. Así lo reveló Juan Soltero, abogado de la denunciante, durante una entrevista televisiva, en la que ofreció detalles alarmantes sobre la duración y la naturaleza del abuso.

De acuerdo con el testimonio de la menor, quien actualmente tiene 17 años, los abusos se habrían perpetrado durante un periodo de "seis o siete años". El abogado Soltero precisó que los "tocamientos [eran realizados] con fines eróticos-sexuales a la menor por parte del sujeto activo, hoy imputado", sin llegar al acto sexual. Cabe señalar que hasta hace unos días, el ex seleccionado mexicano era pareja sentimental de la madre de la víctima.

Pruebas sólidas y prisión preventiva

La defensa de la menor aseguró contar con pruebas sólidas y contundentes contra Omar Bravo. Estas incluyen un video captado por la propia víctima y al menos 42 capturas de pantalla de mensajes de texto que el exfutbolista supuestamente le enviaba. Entre los mensajes se leerían frases como: "Voy ahorita a visitarte a tu cuarto" o "ándale, hazlo", lo que la víctima lograba capturar antes de borrar la conversación por orden del agresor.

El pasado domingo 5 de octubre, Omar Bravo fue imputado por el delito de abuso sexual infantil agravado y se le dictó prisión preventiva oficiosa en Zapopan, Jalisco. Su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo 10 de octubre cuando se realice la audiencia en la que un juez determinará si el exjugador es formalmente vinculado a proceso.

Carrera y detención

Omar Bravo, de 45 años, fue aprehendido el sábado 4 de octubre en la colonia Centro de Zapopan, Jalisco. Su detención se logró tras una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Décimo de Control. El caso del exdelantero, que es una figura icónica en el fútbol mexicano, ha conmocionado al medio deportivo y a la sociedad, reavivando el debate sobre el abuso sexual infantil y la responsabilidad de las figuras públicas.