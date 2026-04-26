Barcelona asegura victoria 0-2 ante Getafe CF en LaLiga

El Barcelona venció 0-2 al Getafe CF en el Estadio Coliseum, un resultado que le permite acariciar el título de LaLiga en esta Jornada 32. Con goles de Fermín López y el refuerzo inglés Marcus Rashford, el equipo de Hansi Flick amplió su ventaja a 11 puntos sobre el Real Madrid a falta de pocas jornadas para el final.

El encuentro mantuvo una alta intensidad desde el inicio, con un Getafe físico que incomodó la salida azulgrana. Sin embargo, la resistencia local se rompió justo antes del descanso: al minuto 45, Fermín López aprovechó una asistencia de Pedri para poner el 0-1.

En el complemento, el conjunto azulgrana gestionó los tiempos y selló la victoria al minuto 74. Marcus Rashford, quien llegó esta temporada cedido desde el Manchester United, culminó un contragolpe para marcar el 0-2 definitivo y consolidarse como uno de los mejores fichajes de la campaña.

Con este resultado, el Barcelona llegó a 85 puntos liderando la clasificación y quedó a un paso de proclamarse campeón, con la posibilidad de asegurar matemáticamente el título en la siguiente jornada. El conjunto blaugrana vive un gran momento en la recta final de la temporada, mostrando solidez y contundencia.