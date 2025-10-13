Gilberto Mora, la joya mexicana que deslumbra al Barça y al Real Madrid

Gilberto Mora, una de las promesas más brillantes del fútbol mexicano, cumplió con creces en su participación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, donde el equipo alcanzó los cuartos de final. A pesar de la eliminación, el mediocampista de Xolos de Tijuana fue uno de los jugadores más destacados del torneo disputado en Chile, con goles, asistencias y liderazgo en la cancha.

Su desempeño no ha pasado desapercibido. Tanto el Barcelona como el Real Madrid ya siguen de cerca su evolución. Según el periodista Moi Llorens de ESPN, en el club catalán lo consideran un jugador con "muy buena proyección y características realmente interesantes", aunque admiten que aún está en proceso de desarrollo. En el entorno merengue, la opinión es parecida: ven en Mora un potencial talento de élite, pero aún con camino por recorrer.

ssEste martes, Mora celebró su cumpleaños número 17, consolidándose como una joven promesa con recorrido internacional. Bajo la dirección de Juan Carlos Osorio, debutó en Liga MX con Tijuana durante el Apertura 2024, y desde entonces ha disputado 35 partidos, 18 como titular, con 5 goles y 2 asistencias en 1,925 minutos.

Además, fue parte del equipo comandado por Javier Aguirre que conquistó la última edición de la Copa Oro, donde también se ganó la titularidad. Ese logro, sumado a su brillante Mundial, lo colocan como uno de los prospectos más seguidos del fútbol mexicano.

El futuro de Gilberto Mora apenas comienza, pero su presente ya despierta expectativas a nivel internacional.