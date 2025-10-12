Jugadores clave del FC Barcelona regresan para enfrentar al Real Madrid

Revelan que FC Barcelona recuperará a tres de sus figuras de cara al Clásico contra el Real Madrid.

A semanas del Clásico contra Real Madrid, se confirma que FC Barcelona recuperará a algunas de sus figuras y llegará bien armado a esta cita. El Clásico en LaLiga está cada vez más cerca y a poco más de dos semanas de meterse al Santiago Bernabéu para enfrentar a Real Madrid, FC Barcelona recibió buenas noticias toda vez que recuperará a tres de sus figuras para este compromiso, las cuales habían estado de baja por lesiones de las cuales ya han sanado.

Incluso, estas tres figuras de FC Barcelona llegarían con ritmo de juego toda vez que se proyecta que desde el próximo fin de semana en el que los culés enfrenten a Girona, podrán ser utilizados si el técnico Hansi Flick así lo considera. Dicho esto, la baraja de posibilidades, sobre todo en ataque, crece para su causa con miras al Clásico contra Real Madrid.

Y es que según la información compartida por el Diario AS, salvo una gran sorpresa, Rapinha, Lamine Yamal y Fermín serán elegibles para el juego del sábado entrante contra Girona, así como para el choque con Olympiacos de Champions League, el cual será el último antes del Clásico contra Real Madrid.

Barcelona tiene más lesionados.

Es importante mencionar que aparte de Lamine Yamal, Rapinha y Fermín, Barcelona tiene más lesionados que todavía no podrán reaparecer contra Girona. Jugadores como: Gavi, Ter Stegen y Joan García se encuentran en rehabilitación, por lo que aún no pueden formar parte de la convocatoria.

Es importante mencionar que esta Fecha FIFA fue de mucha importancia para Barcelona porque el parón les permitió poder avanzar en las recuperaciones de los elementos lesionados ya mencionados, los cuales son fundamentales sobre todo en el aparato ofensivo blaugrana.