Fútbol infantil: Resultados destacados de la jornada

Dante Garza y Kailan Cuéllar conformaron una certera dupla en el ataque de Tuzos, y juntos soportaron la goleada de 8-2 sobre La Salle en cotejo correspondiente a la categoría Biberón de la Copa Xochipilli.

En duelo que se escenificó en la cancha del Paraue 1, Garza y Cuéllar demostraron su efectividad frente a la portería. Ambos se despacharon con hat-tricks para soportar la ventaja tuza.

Por su parte, Lujan González y Josué Bautista contribuyeron con un tanto para redondear el triunfo, mientras que por el cuadro lasallista destacó Santiago Aguirre, quien firmó un par de anotaciones para el descuento.

VICTORIA PARA RAYADOS

En partido de la categoría Pollos, la escuadra de Rayados contó con la contundencia necesaria para imponerse ante La Salle por marcador de 3-1, al enfrentarse en la séptima jornada.

La Pandilla se puso al frente con una anotación de Mauricio Treviño, luego marcó Jesús Salazar y Cristian Mendoza se encargó de ponerle cifras definitivas a la victoria; por el combinado lasallista, el gol de la honra fue obra de Adolfo Martínez en la parte final del cotejo.