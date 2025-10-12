Triunfo contundente de Piratas sobre Royals en la Liga Furiazul

Con un rally de 7 carreras en la tercera entrada y otro de 6 en la cuarta, los Piratas se impulsaron para navegar hacia una victoria por pizarra de 20-7 sobre Royals, en la octava serie de la Liga Furiazul.

En el primer episodio, los filibusteros tomaron una ventaja tempranera con timbres de Cristian Molina, Abraham Perales y Dylan Acevedo, pero en la parte baja de la misma entrada, los Reales aprovecharon 8 golpes y 2 bases por cortesía del pitcher abridor de los filibusteros para remontar los cartones con una producción de 7 anotaciones.

Los Piratas detonaron los cañones en la segunda tanda y consiguieron 4 carreras para emparejar el score, mientras que en el cierre del segundo capítulo, Carlos Espinoza tomó la responsabilidad en el montículo y logró maniatar al ataque rival.

Después, el dominio de Piratas se amplió con un rally de 7 carreras en la tercera entrada y otro de 6 en la cuarta, para completar la veintena y definir el juego en apenas 5 entradas.

El relevista Carlos Espinoza se agenció el triunfo tras 2 entradas y un tercio en las que no admitió hit ni carrera, dio un pelotazo y abanicó 5 bateadores; por su parte, la derrota fue para Eitan Terrazas quien tiró 1.2 innings con 7 anotaciones permitidas.

En la caja de bateo, Jorge Salazar y Abraham Perales sobresalieron con marca de 2-2, mientras que Dylan Acevedo se fue 4-2 con un vuelacercas para comandar la artillería de Piratas, a la que el ataque de Royals no registró imparables.