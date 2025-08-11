Barcelona y Villarreal harían historia: Primer partido oficial europeo en América

La ciudad de Miami está a punto de entrar en la historia del futbol mundial al convertirse en la posible sede del primer encuentro oficial de futbol europeo que se dispute fuera de Europa. Se trata del partido entre Barcelona y Villarreal, correspondiente a la jornada 17 de La Liga española, programado para el 20 de diciembre de 2025.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) ya presentó la solicitud correspondiente para que este evento sin precedentes sea aprobado por la FIFA y la UEFA. De concretarse, el duelo se jugaría en el Hard Rock Stadium, en Estados Unidos, bajo las normativas internacionales establecidas por la FIFA y las reglas aplicadas por la RFEF.

Este encuentro podría marcar un antes y un después para el futbol europeo, al abrir la puerta a que partidos oficiales se disputen en otras regiones del mundo. Además, la presencia del FC Barcelona, club donde brilló Lionel Messi —quien actualmente milita en el Inter de Miami—, añade un matiz simbólico al evento. Aunque el astro argentino no jugará el partido, su presencia en un posible homenaje no está descartada.

Barcelona llegaría como contendiente habitual al título de La Liga, buscando acercarse a los logros de su eterno rival, el Real Madrid. Con jóvenes figuras como Lamine Yamal, el equipo catalán espera seguir sumando títulos y atraer a su afición, incluso a miles de kilómetros de casa.