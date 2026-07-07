Potrancas arrasan con Cubs en el Parque Xochipilli: Aída Solar brilla

Aída Solar tiró 5 sólidas entradas, Galilea Robles conectó de 3-3 con 3 impulsadas y juntas lideraron al equipo de Potrancas en la contundente victoria sobre Cubs por pizarra de 12 carreras a 1, dentro de la cuarta fecha de la Liga de Softbol Femenil del Parque Xochipilli.

En el primer rollo, las Potrancas tomaron el control del score con una rayita pintada por Claudia García, mientras que en la segunda tanda, las Cachorras nivelaron los cartones con anotación de Carmen Mata, en un encuentro que pintaba parejo hasta ese momento.

Sin embargo, en la tercera entrada, las Potras inclinaron la balanza con un explosivo rally de 7 carreras. Claudia Garza conectó triplete, Robles se despachó con un doblete, mientras que Cinthia Zúñiga, Rosa Ibarra y Zenia González pegaron sencillos para comandar un ataque que determinó el resultado.

Las Potrancas no se conformaron y en el cierre del cuarto rollo sumaron 4 rayitas más para consumar la paliza. Claudia García inició el rally, luego Galilea Robles remolcó 2 con doblete, para luego ser impulsada por Cinthia Zúñiga con elevado de sacrificio, para sellar el 12-1 en el score final.

En el círculo de pitcheo, Aída Solar tiró lumbre en 5 innings. Apenas 3 imparables, un pasaporte y un ponche registró la abridora de las Potras para anotarse el éxito, a la vez que Ana Mata salió con la derrota. Por su parte, Robles bateó triple, doblete y sencillo en 3 turnos para comandar el ataque ganador, secundada por Liz Armendáriz y Claudia Garza quienes pegaron de 3-2.