Celeste Amarilla critica a Kylian Mbappé tras partido en Filadelfia

Lo que sabemos de los dichos racistas de Celeste Amarilla a Kylian Mbappé, tras el Francia vs. Paraguay.

Luego de la derrota de Paraguay 0 a 1 contra Francia en los octavos de final del Mundial 2026, el capitán francés Kylian Mbappé fue objeto de dichos racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Cabe destacar que durante el encuentro, el goleador fue acusado de supuestamente insultar al defensor Juan Cáceres al calor del juego, aunque el lateral derecho no ha confirmado el agravio, por parte del francés.

La controversia en redes sociales

Tras el juego disputado en Filadelfia, Estados Unidos, y el penal por Mbappé que definió el marcador, Amarilla tomó su cuenta de X para lanzarse contra el jugador "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido (...) Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de manos abierta después de que terminó el partido".

Insultos directos a Mbappé

Mientras que en una segunda publicación, la senadora agregó directo a Kylian: "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés"; incluso llegó a sugerir que el futbolista debería haber recibido una agresión física al finalizar el encuentro.