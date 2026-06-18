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Barreteros de Barroterán lidera la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila

Barreteros de Barroterán lidera la liga con un impresionante récord de 11-3.

Edson Rojas
Por Edson Rojas - 18 junio, 2026 - 07:51 p.m.
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  • Barreteros de Barroterán lidera la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila

    Los Halcones del CEUC visitarán a Irritilas en el arranque de la segunda vuelta.

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    La Academia Bravos le hará los honores a Bravos de San Dieguito.

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En duelo bastante disparejo, el líder Barreteros de Barroterán visitará este domingo al sotanero Indios de Múzquiz, para abrir la segunda vuelta del calendario en la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila.

Tras 7 series celebradas, los explosivos Barreteros marchan al frente del standing con 11 juegos ganados y apenas 3 derrotas, para un promedio de .786; por su parte, los Agricultores de Morelos, Tuzos de Palaú y Bravos de San Dieguito aparecen atrás, compartiendo marca de 8-6 y un porcentaje de .571.

A su vez, los Halcones del CEUC se ubican en la quinta posición con 7 juegos ganados e igual número de perdidos, promediando .500, seguidos por Academia Bravos de Sabinas e Irritilas de San Pedro con 6 victorias, 8 derrotas y porcentaje de .428, mientras que en el fondo del standing se quedan los Indios de Múzquiz con apenas 2 triunfos, 12 descalabros y bajo promedio de .143.

 

Este domingo se jugará la octava serie del rol y primera de la segunda vuelta, arrancando en el estadio Rubén Ávila de San Pedro donde los Halcones del CEUC visitarán a la escuadra de Irritilas, a la vez que los Bravos de San Dieguito visitarán a la Academia Bravos de Sabinas.

En otro frente, los Agricultores de Morelos recibirán a Tuzos de Palaú, mientras que el líder Barreteros de Barroterán viajará a Múzquiz para enfrentar a Indios.

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