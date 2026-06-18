Independiente de Monclova gana a Miravalle y avanza a la final: Liga Master-Oro-Platino

En la serie desde el manchón de penalti, el Independiente de Monclova fue más contundente y terminó imponiéndose por 2-1 ante el superlíder Miravalle para acceder a la gran final de la categoría 55 años y más, en la Liga Master-Oro-Platino.

Tras 90 minutos de intensas acciones sobre la cancha de la colonia Azteca, el marcador quedó intacto y el silbatazo final del árbitro Iván Rodríguez dictó la continuación de la disputa por el triunfo desde los once pasos.

Los mejores cobradores de la escuadra independentista se hicieron presentes en el área para definir el resultado con un par de aciertos, mientras que por la "Mira" hubo apenas un tiro que se incrustó en las redes. Con esto, el Independiente de Monclova logró avanzar a la final en busca de un título más para su vitrina.

El próximo miércoles, la escuadra de la Colonia Borja tendrá la oportunidad de buscar el tricampeonato de la categoría 55 y más, luego de vencer en tanda de penaltis al Necaxa para avanzar a la final del Torneo de Copa 2026.

En un reñido cotejo, necaxistas y fronterenses empataron 1-1. Víctor Manuel Sánchez anotó para darle ventaja al cuadro de Estancias, mientras que la Borja empató por medio de Luis Mario Ramos y tomó un envión anímico que le valió para salir avante en la tanda de penaltis, con tres tiros bien ejecutados. De esta manera, la Colonia Borja e Independiente de Monclova.