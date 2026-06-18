Guerreros de Oaxaca vencen a Acereros de Monclova: 8-4 en el Yu'Va

A.J. Candelario tuvo una apertura de 3.1 entradas en las que aceptó 5 carreras, con las cuales los Guerreros de Oaxaca se encarrilaron para superar a Acereros por pizarra de 8-4 y quedarse con la serie en el Estadio Yu'Va.

Juan Santana, Andrés Sosa y Luis Barrera elaboraron una triple producción en el fondo de la segunda tanda para darle la iniciativa a la novena oaxaqueña; después, en el cuarto capítulo, Juan Mora respondió por Monclova con jonrón solitario, conectando elevado por el central, para acercar al acero.

En el cierre de la cuarta, los Guerreros se despegaron con timbres de Barrera y Yonathan para poner los cartones 5-1; mientras que en la sexta, la Furia Azul se acercó peligrosamente con un racimo de 3. Rodolfo Amador pegó doblete con línea al derecho para impulsar a Juan Mora y Luis González, en tanto que Balbino Fuenmayor disparó una línea al prado izquierdo y mandó al plato a Amador para acortar la diferencia.

Ya en la sexta, ante el pitcheo de Estalin Ortiz, Alexi Amarista y Yariel González sumaron dos más a la cuenta de los locales; posteriormente, en la octava baja, el mismo Amarista volvió a timbrar para remachar la victoria bélica. Perdió Candelario con respaldo de 5 relevistas, a la ofensiva destacaron Juan Mora y Luis González con efectividad de 3-2, mientras que el acierto se lo anotó William Cuevas.