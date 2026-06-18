Gesto de Cristiano Ronaldo queda bajo la lupa tras el debut de Portugal en el Mundial

El estreno de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA dejó más dudas que certezas y colocó a Cristiano Ronaldo en el centro de la conversación. El conjunto portugués igualó 1-1 frente a la República Democrática del Congo en un partido donde era considerado amplio favorito, resultado que generó inconformidad entre parte de la afición.

Las críticas hacia el histórico delantero surgieron principalmente por una jugada ocurrida en la segunda mitad. Con el marcador empatado, Francisco Conceição envió un pase que parecía destinado a Bruno Fernandes, quien se encontraba en una posición favorable para rematar. Sin embargo, Ronaldo intervino en la acción para quedarse con el balón, aunque su disparo terminó lejos de la portería.

La reacción de Fernandes evidenció su frustración, mientras que en redes sociales numerosos seguidores portugueses cuestionaron la decisión del capitán, calificándola como una acción individualista que pudo haber impedido una oportunidad clara de gol para el equipo.

El rendimiento del atacante también fue tema de debate tras el encuentro. Ronaldo concluyó el compromiso sin goles ni asistencias, registró tres disparos sin dirección a puerta y tuvo una participación limitada en ataque. Además, sus 25 intervenciones con el balón representaron una de las cifras más bajas de su trayectoria como titular en una Copa del Mundo.

¿Qué pasó con el rendimiento de Portugal?

Más allá de las críticas dirigidas al delantero, Portugal tampoco logró reflejar su dominio en el marcador. A pesar de controlar la posesión durante gran parte del partido, el equipo tuvo dificultades para generar peligro y no consiguió aprovechar las oportunidades creadas.

¿Cómo se preparó Cristiano Ronaldo para el Mundial?

Previo al inicio del torneo, Ronaldo había despejado cualquier duda sobre su estado físico y aseguró sentirse en condiciones óptimas para afrontar la competencia. El futbolista llegó al Mundial respaldado por una destacada campaña con el Al-Nassr, donde firmó 28 goles y dos asistencias durante la temporada 2025-26.

El experimentado atacante también había expresado su confianza en el potencial de Portugal, destacando que la verdadera exigencia comienza cuando inicia la competencia oficial. Sin embargo, tras el empate en su presentación mundialista, tanto él como el conjunto portugués quedaron obligados a mostrar una mejor versión en los próximos encuentros.