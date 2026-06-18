Portones Mada se posiciona como líder en la Liga Intermunicipal de Fútbol en Frontera

En la categoría Primera "A" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera, el equipo de Portones Mada se ha posicionado al frente de la tabla con un fútbol que combina una eficiente defensa y un ataque certero.

Tras 10 cotejos disputados, Mada registra 8 victorias, un empate y una derrota, para una suma de 25 puntos que lo colocan en el primer puesto de la competición, además de destacar como la segunda defensiva menos goleada, con 22 tantos en contra, y la cuarta delantera más contundente, con 36 goles anotados.

Detrás de la escuadra de negro, Nueva Creación y Colonia Borja cuentan con 23 puntos para compartir el liderato, mientras que Prime Custom suma 19 unidades, seguido por Rec Producciones y Cobras FC con 18, La Inde ha logrado 17, y Borja Jr. aparece en el octavo peldaño con 15 unidades.

Fuera de la zona de clasificación, RB Roga se ubica en el noveno sitio con 14 puntos, dejando un considerable margen de diferencia sobre los sotaneros Coyotes Borja que tiene 7 unidades, así como Flamengo y Pumas Occi con 3.

Por otro lado, Josimar García figura como el máximo anotador de la campaña con 15 goles anotados, jugando para Coyotes Borja; a su vez, Rec Producciones se ostenta como la mejor ofensiva con 46 anotaciones, a la vez que la mejor zaga es la de Nueva Creación con apenas 16 tantos en contra.