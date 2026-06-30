México logra victoria histórica sobre Ecuador en Mundial: un hito para Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO 30-Jun-2026 .-El triunfo de México sobre Ecuador es la primera vez que un equipo de Concacaf gana a uno de Conmebol en eliminación directa del Mundial.

Los choques en fases de grupos entre ambas confederaciones son comunes en la justa, pero en duelos de eliminación directa sólo se han dado siete, y fue hasta este último que se rompió el maleficio para la Concacaf.

Este triunfo es el primero de un equipo de Concacaf sobre uno de Conmebol en eliminación directa del Mundial.

El primer encuentro se remonta a Uruguay 1930, cuando Estados Unidos perdió 6-1 con Argentina en las Semifinales. Los mismos de las barras y las Estrellas sufrieron un nuevo descalabro cuando fueron anfitriones en 1994, aquella vez 1-0 ante Brasil en Octavos de Final.

México había tenido tres oportunidades previas antes, siendo la primera en Octavos de Alemania 2006, cayendo 2-1 con Argentina. Cuatro años más tarde, la misma albiceleste venció 3-1 al Tri en Sudáfrica 2010.

La historia de enfrentamientos entre Concacaf y Conmebol en Mundiales ha sido dominada por los sudamericanos.

La última ocasión había sido en Rusia 2018, cuando Brasil ganó 2-0.

Contando todas las fases del torneo, la Conmebol sigue con amplio dominio en 34 juegos ya que han ganado 24 veces, por 6 de la Concacaf, ya sumando ésta de México ante Ecuador.