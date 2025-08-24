Barreteros y Agricultores disputan Juegos 5 y 6 por el Campeonato en Estadio Barroterán

La serie por el campeonato de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila continúa hoy con doble cartelera en el Estadio Barroterán.

En punto de las 10:30 de la mañana, los equipos de Barreteros y Agricultores de Morelos saltarán al diamante para disputar los juegos 5 y 6 de la serie final. La contienda se mantiene empatada a 2 triunfos por bando.

Los explosivos Barreteros dieron un paso importante rumbo al bicampeonato el pasado 10 de agosto, cuando abrieron la final con triunfos de 8-1 y 5-0 para tomar la delantera. Sin embargo, los Agricultores respondieron en casa al imponerse con pizarras de 2-1 y 7-0, para nivelar la serie.

Para el día de hoy, el lleno está garantizado en el parque de Barroterán, donde habrá presencia de aficionados de la Región Carbonífera y de los 5 Manantiales para ver campeón a los Barreteros o a los Agricultores, en caso de que alguno gane la doble cartelera.

De haber división de honores, la disputa continuará el próximo domingo en Morelos con solitario juego.

Monclovenses como Daniel Flores, Ovidio Flores, Cristian Córdova y Josué Ibarra, por Barroterán, así como Edgar Banda, de Agricultores, intentarán ser determinantes hoy y contribuir para que sus respectivos equipos se queden con el campeonato.