Barreteros y Agricultores empatan serie final en la LBNC

Los equipos de Barreteros y Agricultores llevaron al límite la disputa por el título en la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila.

El pasado domingo, ambas escuadras repartieron triunfos en el diamante del Estadio de Béisbol Barroterán, para dejar la serie final empatada a 3 juegos por bando y obligar a un séptimo encuentro.

En el quinto juego de la serie, los Agricultores de Morelos se impusieron por la mínima diferencia de 4 carreras contra 3, para colocarse adelante en la disputa por la corona.

Héctor Galván tuvo una notable actuación en el montículo para soportar el triunfo de la novena visitante, mientras que el dominicano Jheyson Manzueta cargó con la derrota.

Posteriormente, los explosivos Barreteros respondieron en el segundo encuentro de la doble cartelera y sexto de la serie final, el que se agenciaron con pizarra de 5 carreras por 3 para volver a nivelar la contienda final.

El pitcher monclovense Daniel "Pato" Flores lució en la lomita de los disparos con labor victoriosa para regresarle las aspiraciones al conjunto de Barroterán, a la vez que Jorge Gallegos se quedó con el revés.

Con esto, ambos equipos volverán a verse las caras el próximo fin de semana en el Parque Santiago V. González de Morelos, donde se escenificará el séptimo y definitivo encuentro del que saldrá el campeón de la Temporada 2025 de LBNC