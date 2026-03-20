FIFA prepara el VAR para el Mundial 2026: Un cambio en el fútbol

CIUDAD DE MÉXICO — A exactamente 83 días del silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, el mundo del fútbol recuerda uno de los cambios más disruptivos en la historia del deporte: el debut del Sistema de Videoarbitraje (VAR). Esta herramienta tecnológica, que hoy se considera un pilar fundamental de la justicia deportiva en el terreno de juego, tuvo su primera gran aparición en el escenario mundialista durante la edición de Rusia 2018, transformando para siempre la dinámica de los partidos y la toma de decisiones de los silbantes.

El VAR y su impacto en el fútbol

El debut del VAR en la Copa del Mundo marcó un antes y un después en la narrativa del balompié global. Implementado con el objetivo de corregir errores claros, obvios y manifiestos en situaciones específicas como goles, penales, tarjetas rojas directas y confusión de identidad, el sistema generó un intenso debate desde su primer minuto de uso. La FIFA, bajo la dirección de Gianni Infantino, apostó por esta tecnología para modernizar el juego y reducir las polémicas arbitrales que históricamente habían definido el destino de selecciones nacionales en torneos de eliminación directa.

Preparativos para el Mundial 2026

Desde aquel verano en Rusia, el VAR ha pasado por un proceso de refinamiento técnico constante que alcanzará su punto más alto en el Mundial 2026 organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Durante los últimos años, la tecnología ha evolucionado hacia el "fuera de juego semiautomatizado", un sistema que utiliza cámaras especializadas y sensores en el balón para detectar posiciones adelantadas con una precisión milimétrica en cuestión de segundos. Esta evolución busca agilizar el ritmo del partido, una de las críticas más recurrentes desde el debut de la herramienta en 2018.

Analistas deportivos señalan que, a 83 días del Mundial, la preparación de los árbitros que operarán el VAR en las sedes mexicanas como el Estadio Azteca, el BBVA y el Akron es más rigurosa que nunca. La FIFA ha intensificado los seminarios de capacitación para asegurar que los criterios de interpretación sean uniformes, evitando las inconsistencias que a menudo frustran a jugadores y aficionados. La transparencia también ha mejorado, con la implementación de anuncios en audio dentro de los estadios para explicar las decisiones revisadas, una práctica que se espera sea protagonista en esta justa norteamericana.

La evolución del VAR y su legado

La nostalgia del debut del VAR sirve como recordatorio de cómo el fútbol ha abrazado la era digital sin perder su esencia competitiva. A menos de tres meses del torneo, los equipos participantes ajustan sus estrategias sabiendo que cada movimiento dentro del área será vigilado por decenas de cámaras de alta definición. La tecnología, que alguna vez fue vista con escepticismo, es hoy una garantía de que los errores humanos catastróficos tienen una red de seguridad, permitiendo que el talento de los futbolistas sea el único factor decisivo en el marcador.

Con la cuenta regresiva llegando a los 83 días, el Mundial 2026 se perfila como el evento tecnológicamente más avanzado de la historia. El legado del debut del VAR continúa expandiéndose, integrando inteligencia artificial y transmisión de datos en tiempo real para ofrecer una experiencia más justa y emocionante. Mientras las selecciones ultiman detalles, la tecnología arbitral se reporta lista para enfrentar el desafío de gestionar el torneo más grande de la historia, donde la precisión será tan importante como el grito de gol en las tribunas.