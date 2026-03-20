Cristiano Ronaldo no jugará en amistoso: Portugal vs México

Cristiano Ronaldo es baja confirmada para el partido amistoso entre Portugal y México

LISBOA — La selección de Portugal confirmó este viernes que su capitán y máximo referente histórico, Cristiano Ronaldo, no participará en el partido amistoso programado contra la selección de México. La ausencia del delantero de 41 años representa un duro golpe para la organización del encuentro y para los miles de aficionados que esperaban ver al astro luso en lo que se perfilaba como uno de los duelos de preparación más atractivos previos al inicio de la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con el cuerpo médico de la escuadra portuguesa, Cristiano Ronaldo no jugará contra México debido a una sobrecarga muscular detectada tras sus últimos compromisos a nivel de clubes. El cuerpo técnico, encabezado por Roberto Martínez, decidió de mutuo acuerdo con el jugador no arriesgar su integridad física, priorizando una recuperación total de cara al debut oficial en el Mundial. El veterano atacante permanecerá en las instalaciones de su club para realizar trabajos de rehabilitación específicos, evitando el desgaste de los traslados internacionales.

La ausencia de Cristiano Ronaldo impacta la venta de boletos para el amistoso.

La baja de CR7 para el duelo ante el conjunto tricolor ha generado una reacción inmediata en la venta de boletos y en la logística del evento, que ya reportaba un lleno garantizado en la sede estadounidense donde se llevará a cabo el encuentro. Para la selección de México, dirigida por Javier Aguirre, la ausencia de Ronaldo cambia el planteamiento defensivo, aunque el estratega mexicano subrayó que Portugal cuenta con una de las plantillas más profundas de Europa, por lo que el nivel de exigencia para sus jugadores se mantendrá al máximo nivel competitivo.

Roberto Martínez prioriza la salud de Ronaldo ante el Mundial 2026.

Analistas deportivos señalan que, a su edad, la gestión de minutos de Cristiano Ronaldo es fundamental para que pueda llegar en condiciones óptimas a su sexta cita mundialista. Aunque el carisma y la presencia de Ronaldo son el principal motor comercial de estos amistosos, la federación portuguesa enfatizó que la prioridad absoluta es la salud de sus futbolistas. En su lugar, se espera que jóvenes talentos del fútbol europeo tomen el protagonismo en el ataque luso, buscando ganarse un puesto definitivo en la lista final para el torneo que se celebrará en Norteamérica.

México se prepara para enfrentar a Portugal sin la estrella lusa.

Por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, se informó que el partido sigue en pie bajo las condiciones pactadas y que representa una oportunidad invaluable para medir el aceite ante una de las potencias del ranking FIFA. Los aficionados mexicanos, que tradicionalmente responden con entusiasmo a estos choques de élite, han expresado su decepción en redes sociales, aunque la mayoría reconoce que la preservación de las figuras internacionales es necesaria para el espectáculo principal que iniciará en pocas semanas.

Con la ausencia confirmada de Cristiano Ronaldo, Portugal buscará demostrar que su funcionamiento colectivo trasciende las individualidades. El partido amistoso contra México servirá ahora para evaluar el recambio generacional de los "Lusos", mientras que para el Tri será la prueba de fuego definitiva para ajustar las líneas antes de encarar la fase de grupos del Mundial 2026. La expectativa se mantiene alta, pero el brillo de la noche será distinto sin la presencia del máximo goleador de la historia del fútbol profesional en el terreno de juego.