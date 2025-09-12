América Vs Chivas: Lola del Carril en transmisión especial

Este sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, se hará historia cuando Lola del Carril se convierta en la primer mujer en narrar el Clásico Nacional; estará presente en el América Vs Chivas junto con Marc Crosas y Miguel Layún.

Siendo el fichaje 'bomba' de Layvtime, Lola del Carril compartirá transmisión con los exfutbolistas que, tras su paso por las canchas, fueron parte esencial de la Kings League Americas y, ahora, de este nuevo canal de streaming que está presente en cada uno de los partidos que el conjunto azulcrema disputa como local.

De esta manera, contrario a lo que podría pensarse en primera instancia, Andrés Vaca se mantendrá como la voz de TUDN para el Clásico Nacional, mientras que Lola del Carril engalanará la transmisión de Layvtime.

Este partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 representará un encuentro en el que las Águilas salten a la cancha con la encomienda de sumar tres puntos y mantenerse en busca del liderato de la tabla general, mientras que el Rebaño deberá sumar todos los puntos posibles para mejorar su 16º posición.