Benjamín Mora inicia nuevo desafío en el fútbol de China

El técnico mexicano Benjamín Mora encontró trabajo fuera de la Liga MX y ahora tendrá un nuevo reto en el fútbol de China, donde dirigirá el club Wuhan Three Towns de la Superliga de ese país asiático.

Tras un aceptable trabajo en el pasado Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, al frente de los Gallos Blancos del Querétaro, equipo con uno de los planteles más modestos, Mora vuelve a Asia donde tuvo buenos resultados en el fútbol de Malasia.

A través de redes sociales, el técnico de 46 años, nacido en la Ciudad de México, hizo el anuncio.

"Agradecido con Wuhan Three Towns por la confianza y la oportunidad. Llego con respeto, compromiso y ambición. 'Lo que hacemos ahora resuena en la eternidad'", señaló el técnico.

En el fútbol mexicano, Mora no ha tenido gran éxito al frente de escuadras como Xolos, Atlas y Querétaro, en las que apenas pudo contar con planteles modestos.

En Asia, el "Malayo" dirigió al Johor Darul Takzim FC, club con el que ganó 11 trofeos, incluyendo 5 Superligas de Malasia, 4 Malasia Charity Shield, una Copa de Malasia y una Copa FA de Malasia.

Antes de dirigir al Querétaro, en 2024 estuvo al frente del York United Football, de Canadá.