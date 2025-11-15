Marcelo Bielsa admite que nunca fue opción real para dirigir a la Selección Mexicana

Marcelo Bielsa aclaró los rumores que en repetidas ocasiones lo vincularon con la Selección Mexicana. El argentino reveló que, aunque hubo acercamientos informales, nunca fue un candidato firme para dirigir al combinado nacional, pues no llegó a atravesar los filtros establecidos por la dirigencia.

"Varias veces tuve contacto, pero los contactos se cristalizan cuando hay reuniones, cuando el entrenador pasa todos los filtros. Nunca pasé los filtros, no fui el candidato serio; nunca me vi en la posición de aceptar o rechazar", afirmó el estratega este viernes, previo al partido amistoso entre Uruguay y México.

¿Qué ocurrió?

El "Loco" recordó que su nombre apareció en distintas etapas: antes de la llegada de Gerardo Martino rumbo al Mundial de Qatar 2022, nuevamente tras su salida, y también cuando se evaluaron alternativas como Diego Cocca y Javier Aguirre, actual técnico del Tri de cara a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, todas esas versiones quedaron únicamente en contactos preliminares.

Bielsa reconoció su interés por México y por la posibilidad de dirigir a la selección, señalando que el país es atractivo para cualquier entrenador debido a su peso futbolístico. Además, mencionó que el historial de técnicos como César Luis Menotti y Sven-Göran Eriksson demuestra que siempre hay varios perfiles de alto nivel en consideración.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El entrenador también elogió al juvenil Gilberto Mora, quien debutó en Copa Oro antes de cumplir 18 años y es considerado por Javier Aguirre para el Mundial 2026. Bielsa destacó la manera responsable en que el técnico mexicano ha llevado el proceso del jugador.

Indicó que es común que algunos entrenadores se apresuren a debutar jóvenes solo para presumirlo, pero subrayó que Aguirre tomó decisiones pensadas en el crecimiento del futbolista. "Lo puso en partidos muy difíciles, y el joven no notó que estaba jugando a un nivel para el cual no estuviera preparado", afirmó, al destacar la madurez y el rendimiento de Mora.