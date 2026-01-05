Blue Jays vencen a Vigma y llegan a la final de la Liga de Béisbol

Los Blue Jays se convirtieron en los segundos finalistas de la Liga de Béisbol Suárez Villastrigo, luego de definir 3-1 la serie de playoffs ante la novena de Vigma. Con este resultado, los Azulejos aseguraron su boleto a la serie por el campeonato, donde se medirán a los Indios de San Buena en una confrontación que promete grandes emociones.

La definición de la serie se dio en doble cartelera disputada el pasado domingo en el Parque "Chacho" Córdova de Estancias, donde los Blue Jays mostraron contundencia en la registradora y dos sólidas aperturas en el montículo.

En el tercer juego de la serie, los Azulejos tomaron la delantera al imponerse por pizarra de 5 carreras contra 2. El ataque comenzó temprano, cuando Lisban Correa detonó cuadrangular de 2 carreras en la primera entrada, mientras que en el quinto inning Jesús Ramírez cruzó el plato impulsado por Jared González para la cuarta rayita. Finalmente, Humberto Ovalle remachó la ventaja en la sexta entrada, tras ser enviado al plato por Edgar Salazar con doblete.

Vigma respondió en el tercer capítulo con anotaciones de Raymundo Arauza y Gerardo de León, las cuales valieron apenas para recortar la diferencia. La victoria fue para el abridor Iván Rivera, mientras que Humberto Ovalle destacó con el madero al irse de 3-2, mientras que el revés correspondió a Olaf Martínez.

Posteriormente, en el cuarto duelo serial, los Blue Jays sellaron de manera definitiva su pase a la gran final con un triunfo de 7 carreras contra 2, resultado con el que sentenciaron la serie semifinal. Santiago Palacios abrió el camino al anotar en el segundo episodio, seguido por Humberto Ovalle, quien sumó una carrera en la cuarta entrada. En ese mismo inning, Jesús Ramírez y Audrich Burckhardt conectaron jonrones espalda con espalda, en solitario, para extender la diferencia. El ataque azul volvió a hacerse presente en el quinto capítulo con una cuota similar para ampliar la ventaja.

Por Vigma, Eduardo Sánchez anotó en el segundo rollo y Raymundo Arauza agregó una carrera más en la quinta entrada, en un intento por reaccionar. Sin embargo, el pitcheo de los Azulejos fue determinante, con Edwin Téllez llevándose el triunfo tras lanzar la ruta completa. La derrota fue para Miguel Linares.