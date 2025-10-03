Boletos para el Mundial 2026 se disparan: reventa oficial supera los 100 mil pesos

A tan solo un día de haberse abierto la primera fase de venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, los precios en la reventa oficial ya alcanzan cifras impresionantes, superando los 100 mil pesos mexicanos en algunos casos.

Aunque en México todavía no se habilita la reventa, los países anfitriones Estados Unidos y Canadá ya permiten esta modalidad a través del sitio oficial de la FIFA, donde se ofrecen boletos para la final por hasta 10 mil dólares (alrededor de 184 mil pesos), incluso en categorías económicas como CAT4. En su precio original, ese mismo boleto costaba poco más de 2 mil dólares.

Uno de los partidos más cotizados es el segundo encuentro de México, programado en Guadalajara. En la reventa oficial, los boletos en CAT3 han alcanzado los 4 mil 500 dólares (alrededor de 82 mil 800 pesos), a pesar de que en su venta inicial costaban 155 dólares (unos 2 mil 852 pesos).

En portales no oficiales como StubHub, los precios suben aún más. Un boleto para el partido inaugural en el Estadio Azteca —donde debutará la selección mexicana— puede costar desde 2 mil 321 dólares (unos 57 mil 342 pesos) hasta 14 mil dólares (más de 257 mil pesos), dependiendo de la ubicación.

La FIFA aún tiene programadas al menos dos fases adicionales de venta de entradas. En ellas, los aficionados podrán adquirir boletos a precios más accesibles, aunque en México se aplicarán tarifas "variables" y en Estados Unidos y Canadá serán "dinámicas", lo que implica posibles ajustes en los costos según la demanda.