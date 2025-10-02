Raymundo Rodríguez brilló en triunfo del Miravalle

El Miravalle encontró muy pronto el desquite, tras la goleada que recibió la jornada anterior. En cotejo disputado el miércoles por la tarde, la "Mira" se recuperó anímicamente al vencer al DTCO por holgada diferencia de 6-1, en la categoría 55 años y más de la Liga Master.

Raymundo Rodríguez fue clave en el triunfo del Miravalle. Después de haber dejado el marcador intacto en los primeros 45 minutos, Rodríguez apareció en el arranque de la parte complementaria para firmar el 1-0 con un potente disparo.

Unos instantes después, los Tecos encontraron la igualada momentánea por conducto de Martín Romero, quien cobró con pulcritud desde los once pasos.

Sin embargo, lejos de desmoralizarse tras verse alcanzados en el marcador, la "Mira" se lanzó al ataque y terminó gestando una goleada gracias a la contundencia de Raymundo Rodríguez, quien se despachó con 4 tantos más, mientras que David Rodríguez contribuyó con una anotación para sellar el 6-1 en los cartones finales.

Con este triunfo, el conjunto aurinegro llegó a 25 unidades y se afianzó en el tercer puesto de la tabla, a la vez que el Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera se estancó con 9 puntos.

LA BORJA GANÓ SIN COMPLICACIONES

Con una ofensiva letal, el conjunto de la Colonia Borja le recetó la undécima derrota al sotanero Fiorentina, al que venció por 5-0 en otro duelo de la jornada 12.

Gerardo Esquivel tuvo una inspirada actuación en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, donde firmó un hat-trick para apuntalar la ventaja del conjunto borjista, misma que fue reforzada por David Coltellei y Román Bernal con una anotación. El triunfo colocó a la Borja con 24 unidades en el cuarto puesto de la tabla, mientras que la Fiore sigue en el último lugar con sólo un punto.