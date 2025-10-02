Entrega de galardones en el Carnaval de Campeones 2025 del Club Astros

El Club Deportivo y Social Astros continúa de manteles largos con motivo de su 50 aniversario, y ya prepara un magno evento denominado "Carnaval de Campeones 2025", el cual promete convertirse en la celebración deportiva más importante del año en la región.

Con el objetivo de reconocer a los monarcas en el ámbito deportivo local, tanto en el plano individual como colectivo, el Club Astros ha anunciado que durante esta gala se entregarán galardones a los mejores exponentes del 2025 en distintas disciplinas y categorías.

La cita está programada para el viernes 19 de diciembre, en un prestigiado salón de eventos de la ciudad, donde se llevará a cabo la ceremonia oficial de premiación, seguida de una cena-baile que reunirá a los deportistas homenajeados junto a sus familias, dirigentes, entrenadores y personalidades del ámbito deportivo.

El presidente del Club Astros, Javier Soto Zamarrón, lanzó una convocatoria abierta a las ligas, asociaciones y organismos deportivos de la localidad para que presenten sus propuestas de candidatos al reconocimiento. Los interesados podrán comunicarse al teléfono 866 143-4971 para recibir todos los detalles sobre el proceso de nominación.

Lo más llamativo de esta edición es la meta que se ha trazado la directiva: imponer un récord histórico en la entrega de reconocimientos deportivos, estimando alcanzar la cifra de 300 galardones, sumando los que se han entregado en Premios Astros, Salón de la Fama, campeones y líderes de las ligas de béisbol coordinadas por el Club, así como reconocimientos conmemorativos de carácter especial.

Con el Carnaval de Campeones 2025, el Club Astros no solo busca cerrar un año lleno de festejos por su medio siglo de historia, sino también consolidarse como un referente en la promoción, impulso y reconocimiento del deporte regional.