Galácticos vence al Deportivo SCX en su primer partido

Los Borris tuvieron un inmejorable inicio en la Liga de Fútbol de Denso, tras presentarse con una abultada victoria de 4-0 sobre La Juve en partido que formó parte de la primera jornada del certamen.

José Cubillas no tardó mucho en destaparse como uno de los delanteros que protagonizarán la disputa del título de goleo. Con una clara muestra de su peligrosidad en el área, Cubillas consiguió 3 anotaciones para liderar la ventaja del conjunto tricolor, mientras que Juan Emmanuel Navarro lo secundó con un tanto para hacer más escandalosa la cifra en los cartones definitivos.

GALÁCTICOS INICIÓ CON TRIUNFO

El equipo de Galácticos, subcampeón de la campaña anterior, consiguió su primer triunfo de la campaña tras vencer al Deportivo SCX con un claro 2-0, en cotejo que libraron sobre la cancha de la Unidad Deportiva “Papo” Ríos.

Ramiro Campuzano contribuyó con el gol que rompió la quiniela y Ángel Castilla se hizo presente en la parte complementaria con una anotación que sentenció el resultado.

COMODINES GANÓ POR LA MÍNIMA

Los Comodines y Tool Machine protagonizaron una reñida disputa por los primeros 3 puntos de la temporada. En un partido ríspido y parejo, Daniel Ramírez tuvo una oportuna aparición en el área para sellar el 1-0 en el marcador final.