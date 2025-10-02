Iker Millán y Carolina Ontiveros, protagonistas en jornada Infantil

El equipo de la Colonia Obrera sufrió ante un aguerrido Tuzos Monclova, pero logró quedarse con los 3 puntos merecidamente tras imponerse por la mínima diferencia de 3 goles contra 2, en cotejo de la categoría Infantil que se celebró dentro de la jornada 5.

Iker Millán se despachó con un tempranero gol para darle la ventaja al conjunto obrero; después fue secundado con tantos de Luciano Palos e Ian Lugo para sentenciar el resultado en la cancha del Parque 1.

Tuzos no fue un rival fácil. Erick Flores y Julio César firmaron goles que pusieron en la pelea a su escuadra, sin embargo, no alcanzaron para evitar la derrota.

SECTOR ORIENTE SUFRIÓ PARA GANAR

En uno de los partidos más parejos de la quinta fecha, el conjunto del Sector Oriente se impuso ante los Coyotes de Asturias por marcador de 1-0, dentro de la categoría Infantil.

Fue un partido intenso y con pocas llegadas al área el que protagonizaron los orientales y la jauría. La balanza terminó inclinándose para el Sector Oriente gracias a la contundencia de Carolina Ontiveros, quien apareció en la recta final del tiempo reglamentario para firmar el gol que valió la victoria.