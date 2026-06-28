Rayados se corona campeón de la Copa Xochipilli 2026

El equipo de Rayados se alzó con el primer campeonato de la edición 2026 de la Copa Xochipilli al imponerse por marcador de 2-1 ante Legacy, en la final de la categoría Cascarón que se disputó ayer en la cancha del Parque 1.

A los pocos minutos de iniciado el primer tiempo, Yohan Palos encendió el ánimo de la porra rayada al firmar el 1-0, ventaja que La Pandilla logró mantener hasta el descanso. Ya en la parte complementaria, Dante Hernández se encontró el esférico en los linderos del área y lo prendió de derecha para colocarlo en el ángulo, sellando un 2-0 que enfiló a Rayados al título.

Legacy tuvo una reacción tardía. En la última jugada del cotejo, Edgar Flores demostró su contundente pegada al cobrar un tiro libre y colocar la pelota en las redes pese al lance del arquero rival, para acortar la distancia. El tiempo ya no le alcanzó a Legacy para más y Rayados se proclamó con una justa victoria de 2-1.

En dicha categoría también fue premiado Cristian Damián Ríos, de Rayados, como mejor portero, mientras que Fidencio Sanmiguel, de Legacy, fue el máximo anotador.