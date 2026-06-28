Érick Gutiérrez deja Chivas y se une a Toluca: nuevo reto deportivo

El Guadalajara, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, continúa armando un equipo competitivo para el próximo torneo, priorizando refuerzos y salidas de jugadores que no entran en los planes del entrenador.

En este proceso de reestructuración, las Chivas, a falta de un comunicado oficial, tienen su primera baja importante del plantel.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el mediocampista Érick Gutiérrez ya tiene todo encaminado para convertirse en nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca.

El acuerdo sería un préstamo por un año, en el que Toluca cubriría el 100 % del salario del jugador. Las negociaciones entre Chivas y Toluca avanzaron rápidamente en las últimas horas, y el Guti optó por esta opción por motivos deportivos, buscando minutos y un proyecto competitivo que le permita mantenerse en la élite y cerca de la Selección Mexicana.

El experimentado volante, con paso por Europa y Pachuca, ve en el Toluca de Antonio Mohamed una oportunidad ideal para recuperar su mejor versión.

Todo apunta a que en las próximas horas se confirme la operación de manera oficial, cerrando así la salida del futbolista del Rebaño Sagrado.

Inicialmente, Santos Laguna era el destino más avanzado para Érick Gutiérrez. Según reportes previos del mismo Merlo, el club de la Comarca tenía un acuerdo prácticamente cerrado con Chivas para un préstamo por un año, y el propio jugador había dado el sí.

Las conversaciones estaban muy avanzadas y parecía inminente el anuncio del fichaje con los Guerreros. Sin embargo, la irrupción de Toluca cambió el panorama por completo. Los Diablos Rojos entraron con fuerza en la puja, ofrecieron un proyecto más atractivo para el jugador y lograron convencerlo.

En cuestión de horas, la balanza se inclinó hacia el campeón, dejando a Santos sin el refuerzo que ya consideraban seguro. Chivas, por su parte, facilitó la operación priorizando el deseo del futbolista.