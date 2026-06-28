Liga Ribereña vence 12-1 a Gómez Palacio en el Torneo Regional

El equipo de la Liga Ribereña terminó invicto la fase de grupos en el Torneo Regional Williamsport de categoría Moyote, tras superar a la novena de Gómez Palacio por pizarra de 12-1 en duelo que libraron ayer en el Parque Raúl Galata.

En actividad del Grupo “A”, Adrián Llanas lanzó 4 sólidas entradas en las que recibió apenas 5 hits, dio un boleto y recetó 3 ponches, para anotarse el acierto, respaldado por una contundente ofensiva que labró la ventaja con 4 rayitas en el primer episodio, incluyendo un jonrón de Vicente Martínez, además de elaborar un rally de 8 en la tercera tanda.

Con este resultado, la Ribereña lideró su grupo con marca de 4-0 y se perfila como favorito a la ronda semifinal.

En otro encuentro de la jornada sabatina, el equipo de Saltillo Azul superó a Sinergia por abultada diferencia de 16 carreras contra 6, con el acierto para el pitcher Zahid Sigala y la derrota para Sergio Ramírez.

Por otro lado, la novena de Villa de la Paz superó al combinado de San Buenaventura por una holgada ventaja de 15 carreras a 5, en el diamante del Parque Javier Esquivel del Fraccionamiento Aguilar. En el montículo, el abridor Héctor Córdova se anotó el éxito, mientras que la derrota fue para Jazmín Martínez.