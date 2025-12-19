Bologna elimina a Inter de Milán en la Supercopa: Riyadh

Bologna, el actual campeón de Coppa Italia, ha eliminado a Inter de Milán en Semifinales de la Supercopa disputada en Riyadh, todo después de un cerrado empate en el tiempo regular y unos malos cobros de penal por parte de los nerazzurros.

La Final para los rossoblu será ante Napoli el próximo lunes 22 de diciembre en la misma sede que las dos Semifinales, el Al-Awwal Park, estadio en el que juega Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita.

El primer gol del partido llegó apenas al minuto 2, cuando después de una buena jugada de los de Cristian Chivu, Marcus Thuram hizo un remate acrobático con el que adelantó a los nerazzurros, aunque faltaba mucho tiempo para que la eliminatoria tomara otro rumbo, con un destino fatídico para los dirigidos por el rumano.

En la recta final de los últimos diez minutos del primer tiempo, hubo una jugada que terminó en penal; sin embargo, el árbitro central, Daniele Chifi, no lo marcó directamente, pues tuvo que ir a verla al VAR, para posteriormente señalarlo y que fuera Riccardo Orsolini quien empatara el marcador con un contundente cobro en contra del portero Josep Martínez.

Tanto el resto de la primera mitad como el segundo tiempo en su totalidad no tuvieron un cambio en el marcador; no obstante, las emociones en el final no fueron nulas, pues el segundo finalista de la Supercopa se definió en una tanda de penales.

Lautaro Martínez fue el primer cobrador del Inter, quien no tuvo ningún problema para anotar el primero para la causa de los nerazzurros, pasando al primer cobro de Bologna, a cargo de Lewis Ferguson, quien entró de cambio en el partido y también convirtió en gol su disparo.

El segundo cobrador para el Inter fue Alessandro Bastoni, quien inauguró la pesadilla interista al convertirse en el primero que falló en toda la tanda, poniendo abajo a los de Chivu, pero no contaban con que el siguiente, Nikola Moro, también fallaría, dejando todo empatado para el tercer cobro.

En esta instancia, estuvo a cargo de Nicolò Barella, quien desperdició la oportunidad de tomar la ventaja para los subcampeones de la Serie A, aunque inmediatamente vino Juan Miranda y de la misma manera que Barella, su cobro se fue por encima de la portería.

Con todo empatado en el cuarto penal, fue Ange-Yoan Bonny quien vino a cobrar, solo para convertirse en autor del peor penal del partido, dejando por tercera ocasión con posibilidades a Bologna de tomar la ventaja, situación que aprovechó Jonathan Rowe.

El siguiente cobrador para los interistas fue Stefan De Vrij, quien le dio una pequeña esperanza a los suyos, pero todo se terminaría al siguiente cobro cuando Ciro Immobile, con un cobro de pierna derecha que estuvo cerca de ser errado, le dio el pase a los actuales campeones de la Coppa Italia a la Final de la Supercopa para competir con los campeones de liga.