Deportivo Margaro y Coyotes Borja se enfrentan en jornada 14 de la Liga Intermunicipal

Este fin de semana se disputará la jornada 14 en la categoría Primera "A" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera, la cual será determinante para los equipos que aún mantienen vivas sus aspiraciones de entrar a la "fiesta grande".

A solo dos fechas de concluir el calendario regular, cuatro escuadras ya tienen asegurado su boleto a la liguilla gracias a su regularidad y buen desempeño. El Deportivo Margaro marcha como líder de la competición con 33 unidades, seguido de cerca por La Inde que acumula 30 puntos, luego, en la tercera posición aparece Nueva Creación con 27, mientras que Coyotes Borja, con 26 unidades, completa el grupo de equipos ya clasificados.

Sin embargo, la lucha más intensa se concentra en la zona media de la tabla, donde seis equipos pelean por cuatro boletos disponibles, lo que augura una recta final llena de dramatismo. Borja Jr. y Real Victoria ocupan actualmente el quinto y sexto puesto con 17 puntos, pero no pueden relajarse, ya que Pumas Occi y Atlético Borja los siguen muy de cerca con 16 unidades, ubicados en el séptimo y octavo lugar, respectivamente.

Más abajo, pero aún con posibilidades matemáticas de acceder a la liguilla, aparecen Flamengo y Atlético Occi, ambos con 15 puntos, quienes están obligados a sumar de manera urgente y depender de otros resultados para mantener vivas sus opciones.

Por su parte, Nápoles, con 9 puntos, se ubica en el penúltimo sitio, mientras que Real Morelos, con apenas 7 unidades, ocupa el sótano de la clasificación; ambos equipos ya tienen su eliminación sentenciada y únicamente buscarán cerrar el torneo de la manera más digna posible.

Dentro de la fecha 14 destaca el duelo entre el líder Deportivo Margaro y Coyotes Borja, el cual se disputará el sábado a las 6:00 de la tarde en la cancha del Cefare; en este mismo escenario, La Inde enfrentará al débil Nápoles, el domingo a las 9:00 de la mañana.

Un partido determinante es el que protagonizarán Borja Jr. y Real Victoria, el domingo a las 9:00 de la mañana en la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, mientras que el Flamengo visitará a Pumas Occi en la cancha Lorenzo Mendoza, el sábado a las 6:00 de la tarde.