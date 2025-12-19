América y Chivas destacan en ranking de equipos más valiosos: Liga MX

América y Chivas se encuentran entre los 50 equipos de fútbol más valiosos del mundo, sin embargo, esta misma lista la integran 19 conjuntos de la MLS; Real Madrid -con valor de 6.53 billones de dólares- ocupa el primer sitio.

La Liga MX (2) y la MLS (19) son los únicos países que cuentan con representación en la lista de los 50 equipos de fútbol más valiosos del mundo, según Sportico, por lo que conjuntos como Boca Jrs. o River Plate, además de los brasileños que han obtenido los mejores resultados a nivel internacional últimamente, no figuran.

Estos son algunos de los detalles que rodean a la lista de los 50 equipos más valiosos del mundo:

Mexicano que milita en el equipo de mejor ranking: Santiago Giménez, AC Milan (14º).

País con más representantes: Estados Unidos (19).

Confederaciones representadas: únicamente UEFA y Concacaf.

Valen más de 1 billón de dólares: 20 (5 de Concacaf, todos de la MLS).

Los equipos representantes de la UEFA ocupan las primeras quince posiciones en el ranking mostrado, sin embargo, un total de 21 conjuntos de Concacaf se encuentran entre los siguientes 35 puestos.