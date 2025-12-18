Monclova se alista para el 15K Trote San Silvestre: evento gratuito

El próximo 31 de diciembre, el atletismo local le pondrá el cerrojo a su calendario anual de actividades con la edición del 15K Trote San Silvestre, evento que reunirá a decenas de corredores para agradecer por los logros y marcas obtenidos este 2025 y brindarán por un mejor año nuevo.

El evento dará inicio en punto de las 6:45 de la mañana, teniendo como punto de arranque el bulevar Tecnológico, desde donde los participantes recorrerán la tradicional ruta en un ambiente de compañerismo y pasión por el deporte.

Al finalizar el recorrido, el comité organizador tiene preparado un desayuno y un brindis especial, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y los éxitos alcanzados a lo largo del año, así como de compartir los mejores deseos de salud, éxito y nuevos retos para el 2026.

La convocatoria es abierta para todos los clubes y corredores libres de Monclova y la Región. La participación en el trote es totalmente gratuita, sin embargo, quienes deseen contar con la playera y medalla conmemorativa del evento deberán realizar su registro con un costo de 200 pesos, solicitando mayores informes al número 866 101-4331.

Cabe destacar que en la edición anterior del Trote San Silvestre se contó con la participación de más de 200 atletas, incluyendo corredores provenientes de Saltillo, Monterrey y Austin, Texas, además de una nutrida representación de la Región Centro.

De esta manera, el 15K Trote San Silvestre se perfila nuevamente como una auténtica fiesta deportiva, ideal para despedir el año en movimiento y fortalecer la unión de la comunidad atlética.