Reynol Villarreal lidera a Escobedo en triunfo sobre Paris ZC

En la categoría Tercera de la Liga de Fut-7 La Pasión, el equipo de Escobedo contó con una ofensiva implacable y sumó 3 puntos más a su cuenta luego de vencer a Paris ZC por holgada ventaja de 5 goles contra 1, en duelo disputado el miércoles por la noche.

En el juego estelar de la jornada, el conjunto escobedense ejerció una clara superioridad en el terreno de juego y lo reflejó en el tanteador con una goleada sobre la débil escuadra parisina.

Reynol Villarreal fue el referente ofensivo del cuadro ganador al despacharse con 3 anotaciones para liderar la ventaja, a la vez que David López y Mauro Liñán lo respaldaron con un tanto respectivamente, para remachar el resultado. Por el Paris, Elian García se hizo presente en el marcador con un solitario gol para salvar la honra.

Los Jabalíes del Tec Monclova sufrieron de más para vencer a la escuadra de Total Play, a la que superaron por marcador de 6 goles a 4 en uno de los partidos más reñidos de la categoría Botanera Inactivos "B".

Ambas escuadras exhibieron sus ofensivas, sin embargo, el equipo del Tec salió mejor librado tras contar con anotaciones de Pedro Escobedo, Jorge Martínez y "El Capi" Reyes para labrar el triunfo, a la vez que Total Play apenas alcanzó a descontar con dobletes de Guillermo Escobedo y Juan Cepeda.