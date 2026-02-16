Pavel Castro y boxeadores de Marsopa Castro brillan en Saltillo

Con gran exhibición de técnica y poder en los puños, cuatro boxeadores del Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro sellaron su pase a la etapa Regional del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

En la eliminatoria Estatal que se realizó el pasado fin de semana en Saltillo, los pupilos de Pavel Castro tuvieron un gran desempeño sobre el cuadrilátero que terminó siendo reflejado en el medallero, con 4 preseas doradas que valieron el boleto a la siguiente ronda, además de una medalla de plata.

Por un lado, Suseth "Susy" Hernández se quedó con el primer lugar en la categoría Juvenil Femenil hasta 48 kilos, para ganarse la representación coahuilense en el Macro Regional, lo mismo que Natalia Borrego quien se colgó el oro en la división Juvenil Femenil hasta 75 kilos.

En la categoría Juvenil Varonil de 47.5 hasta 50 kilos, Oscar Ramos dominó la eliminatoria estatal para quedarse con la presea dorada y el pase al Macro Regional, algo que replicó Luis Sánchez en la categoría Junior Varonil hasta 57 kilos.

Por su parte, Nicole Martínez reforzó la cosecha de medallas para la comitiva del Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro, al obtener la medalla de plata en la división Junior Femenil hasta 57 kilos.

Tras la justa estatal, Pavel Castro continuará con la preparación de Hernández, Borrego, Ramos y Sánchez, con miras a la eliminatoria regional que se disputará del 26 al 29 de marzo en Zacatecas, donde se disputará el pase a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.