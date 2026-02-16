Eagles consideran opciones para reemplazar a Jalen Hurts en el Draft NFL 2026

¿Se repetirá la historia? Los Eagles estarían trabajando en el pronto reemplazo de Jalen Hurts

¿Se repite la historia en Filadelfia? La pregunta vuelve a tomar fuerza tras una temporada 2025 decepcionante para los Philadelphia Eagles, muy lejos del nivel que mostró Jalen Hurts después del Super Bowl LVII. La ofensiva perdió consistencia, el equipo quedó eliminado antes de lo esperado y, de pronto, lo que parecía una base sólida volvió a llenarse de dudas.

¿Qué ha llevado a los Eagles a considerar un reemplazo?

Con el Draft de la NFL 2026 cada vez más cerca, el debate ya no es un simple rumor. En las oficinas del equipo se analiza si conviene reforzar la posición de quarterback, no necesariamente para reemplazar a Hurts de inmediato, sino para protegerse ante cualquier escenario.

Análisis de la situación actual de Jalen Hurts

El insider Zach Berman ha explicado que elegir a un pasador no sería un mensaje directo contra Hurts. La historia respalda esa lectura: Howie Roseman ha seleccionado quarterbacks en ocho de sus 15 Drafts como gerente general. No es improvisación, es una filosofía clara: invertir constantemente en la posición más importante del campo.