Brandon Valenzuela se convierte en el receptor titular de los Blue Jays de Toronto

El calendario de Grandes Ligas ofrece juegos casi todos los días. Pero hay fechas que cambian trayectorias. Este domingo será una de ellas para Brandon Valenzuela, quien ha sido confirmado para debutar con los Blue Jays de Toronto.

La decisión llega en un momento inesperado, pero definitivo. La lesión del también mexicano Alejandro Kirk, quien sufrió una fractura en el pulgar tras recibir un foul, abrió un espacio que la organización no dudó en cubrir. El mánager John Schneider lo hizo oficial este sábado por la tarde. Valenzuela será titular detrás del plato.

"Brandon Valenzuela hará su debut en la MLB mañana, como receptor titular de los Blue Jays y recibiendo los lanzamientos de Eric Lauer", confirmó Schneider al finalizar el encuentro de este sábado donde Toronto fue derrotado 6-3 por White Sox.

El debut está marcado. Será ante los White Sox, en el cierre de la serie programado a las 12:10 (horas del Centro de México) en el Rate Field de Chicago. No es un contexto sencillo. Toronto atraviesa un momento irregular tras haber iniciado la temporada con cuatro victorias consecutivas, incluyendo una barrida ante los Athletics, se han sumergido en un tobogán de tres derrotas en fila.

Nacido en Hermosillo, Sonora, el catcher de 25 años se convertirá en el pelotero mexicano número 153 en alcanzar la MLB. Será además el primero en lograrlo en la temporada 2026, un dato que lo coloca en un punto simbólico dentro del béisbol nacional.

Su camino ha sido constante. En 2025 registró promedio de .224, con 16 cuadrangulares y 58 carreras impulsadas entre Doble A con los San Diego Padres y Triple A con Toronto, organización que lo adquirió el 31 de julio de 2025 en un movimiento que involucró a Will Wagner.

En este inicio de 2026, su rendimiento en Triple A ha sido discreto pero oportuno. En cuatro juegos batea de 3-15, con un jonrón y cuatro producidas. Números que no deslumbran, pero que lo mantienen listo para responder.

Valenzuela no sólo sube al roster. Será titular y tendrá la responsabilidad de recibir los lanzamientos de Eric Lauer.

Desafíos de un receptor

Para un receptor, el reto es inmediato. No se trata sólo de batear. Se trata de conducir el juego, manejar el pitcheo y entender los tiempos del partido. Es una posición que exige liderazgo desde el primer inning.

El apellido Valenzuela inevitablemente conecta con la historia del béisbol mexicano. Brandon no llega a repetirla. Llega a construir la propia.

El 5 de abril no garantiza permanencia. Pero sí marca un punto de partida. En medio de una racha adversa para Toronto y en un contexto de presión competitiva, el sonorense tendrá su primera oportunidad en el escenario más alto.

Para el béisbol mexicano, es un número más en la lista. Para Brandon Valenzuela, es el día que lo cambia todo.