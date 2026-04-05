Lamine Yamal deslumbró a Nico González en el partido de Barcelona

Lamine Yamal volvió completamente loco a Nico González durante el partido donde Barcelona doblegó al Atlético de Madrid, siendo una de las jugadas por la banda donde logró escabullirse y dejó una jugada de lujo que promete repetir en el amistoso de España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y en Guadalajara durante el Mundial 2026.

Desde el inicio del partido ante el Atlético de Madrid, Lamine Yamal comenzó a imponerse en los duelos individuales contra Nico González, generando una tarjeta amarilla para el defensor luego de ganarle la espalda y provocar que el argentino cortara el avance con ambas manos.

Antes de que terminara el primer tiempo, Lamine Yamal recibió el esférico pegado a la banda y controló con el pecho, recibió la férrea marca de Nico González y con la pierna izquierda prolongó el balón con túnel incluido y con la misma zurda dio una asistencia con la parte externa de 40 metros a Fermín Torres, quien no logró concretar este lujo con gol.

El dolor de cabeza se mantuvo para Nico González, ya que en la última jugada del primer tiempo derribó a Lamine Yamal en el borde del área y terminó expulsado, perdiéndose la segunda mitad de un compromiso que terminó con polémica y un triunfo culé que los pone 7 puntos por delante de Real Madrid, quienes cayeron frente al Mallorca más temprano.