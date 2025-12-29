Indios de San Buena vencen a Bravos de Sabinas en doble jornada

Los Indios de San Buena hicieron valer la localía al imponerse en par de encuentros ante los Bravos de Sabinas, colocándose a solo un triunfo de la gran final de la Liga Suárez Villastrigo.

En el primer encuentro del doble cartel disputado el pasado domingo, la Tribu lanzó un ataque de 4 carreras en el primer episodio y otro de 6 en la cuarta tanda, para terminar labrando una contundente victoria por pizarra de 11-5. El acierto fue para Abraham Castañón, con una sólida actuación de 6 innings sobre la lomita, mientras que la derrota recayó en Rafael Olivares, quien trabajó 3 entradas y un tercio; por su parte, Jaime Quiroz lideró la artillería sambonense al pegar de 3-2.

Posteriormente, en el segundo compromiso de la jornada, los Indios tuvieron que venir de atrás para gestar un triunfo por pizarra de 5 carreras por 3, resultado que los deja muy cerca de la serie de campeonato. Después de 3 entradas completas, los Bravos tenían una ventaja de 3-0 y parecían encaminarse al triunfo, sin embargo, la tribu se acercó con rayitas de Uriel Mena en la cuarta entrada y de Said Lozano en la quinta. Posteriormente, Jaime Quiroz apareció en el sexto capítulo para vestirse de héroe, conectando sendo cuadrangular con dos hombres en base para consumar la remontada.

El pitcher ganador fue Daniel Pruneda tras lanzar 6 innings y un tercio, dejando el cierre del encuentro en manos del relevista Sebastián Ramos, mientras que Juan Bernal sufrió el descalabro.

El próximo domingo, los Indios saldrán al diamante con la consigna de conseguir un triunfo más para asegurar su boleto a la serie final, mientras que los Bravos de Sabinas están obligados a ganar los dos encuentros para extender la serie al límite.