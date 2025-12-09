Bravos de Sabinas se imponen a Vigma en playoffs de béisbol

Los Bravos de Sabinas se adjudicaron un par de victorias determinantes ante la escuadra de Vigma, en el inicio de los playoffs de la Liga de Béisbol Suárez Villastrigo.

En el primer desafío de la doble cartelera dominical que se escenificó en el Parque "Chacho" Córdova, la tribu vino de abajo para imponerse por cerrado margen de 8-7. Vigma fabricó 2 anotaciones en el segundo capítulo y un racimo de 5 en la quinta entrada, para tomar el control de la pizarra con ventaja de 7-6. Pero la respuesta de Bravos fue oportuna y en el sexto inning aparecieron Felipe López y Hugo Paredes, con carreras que gestaron la remontada. El triunfo fue a la cuenta de Rafael Olivares, mientras que Jesús Mata cargó con el revés.

Posteriormente, en el segundo duelo, la novena de Sabinas se apuntó una victoria por pizarra de 5 carreras a 3, con la cual se acercó a la ronda semifinal. La artillería sabinense fue comandada por Ricardo Robles, quien se fue perfecto de 2-2, seguido por Alan Méndez con marca de 3-2, mientras que en el centro del diamante figuró Pablo Delgado con efectivo relevo que le valió el éxito, a la vez que Olaf Martínez sufrió la derrota que deja a Vigma al borde de la eliminación.

DIVIDEN INDIOS Y ACEREROS

Luis Castillo tuvo una sólida aparición en la lomita y Jonathan Ovalle produjo un par de carreras para guiar el triunfo de Acereros sobre Indios por pizarra de 5-2, en el primer juego de la serie que se libró en la Unidad Deportiva de San Buena, donde Abraham Castañón cargó con la derrota.

Posteriormente, la tribu respondió en el duelo complementario y selló una victoria por pizarra de 8 carreras a 3, para dividir honores. Daniel Pruneda bajó del montículo con el acierto en su cuenta, respaldado por un ataque liderado por Brayan Hernández quien pegó de 4-3 y Jaime Quiroz de 3-2, mientras que el relevista Ovidio Flores sufrió el descalabro.