Ximena Hernández lidera a Queens en triunfo decisivo en semifinal

Con hermética serpentina de Ximena Hernández y una oportuna ofensiva comandada por María Gallegos, el equipo de Queens labró una victoria de 6 carreras por 1 sobre Gacelas, para igualar la serie semifinal por la categoría 'A' de la Liga Municipal de Softbol Femenil, forzando un tercer y definitivo encuentro.

En cotejo disputado el pasado fin de semana en el diamante de la Unidad Deportiva, las Gacelas tomaron ventaja en la apertura del primer episodio, cuando Abigail Sánchez pisó el pentágono tras ser impulsada por Cynthia Villastrigo. Sin embargo, las reinas reaccionaron de inmediato y empataron la pizarra en el cierre de la misma entrada, con la primera carrera de 3 que registró María Gallegos durante la jornada.

Después, en el segundo capítulo, Regina Morales llegó al home plate con la carrera que inició la remontada de Queens, mientras que Gallegos volvió a hacerse presente en el score en la segunda tanda para ampliar la diferencia a 3-1.

Para la quinta entrada, las reinas se enfilaron al triunfo con un ataque de tres carreras que fue coronado con sendo cuadrangular de Melany Herrera, batazo que encendió el dugout y reavivó la esperanza de las monarcas de disputar la gran final.

En el círculo de pitcheo, Ximena Hernández lució su brazo al completar 7 innings de labor, admitiendo solo una carrera y 7 imparables, dio 8 boletos y recetó 5 ponches, para llevarse el crédito del triunfo ante la experimentada Cynthia Villastrigo, quien cargó con el revés.

Tras este resultado, la serie semifinal queda igualada y ambas escuadras volverán a enfrentarse el próximo fin de semana en un desafío que definirá a la finalista de la categoría 'A'.