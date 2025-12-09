Coahuila destaca con 10 medallas en el Halcones Classic de tiro con arco

Los arqueros monclovenses Sebastián García y Dafne Quintero formaron parte de la sobresaliente actuación de la delegación coahuilense en el torneo 'Halcones Classic' de tiro con arco bajo techo, el cual se realizó el pasado fin de semana en San Luis Potosí.

Sebastián García volvió a demostrar su precisión al sumar un nuevo título a su trayectoria tras proclamarse campeón en la categoría de arco compuesto varonil. El juvenil monclovense tuvo una participación contundente que le permitió finalizar con 899 puntos, cifra que lo dejó en lo más alto del podio y reafirmó su estatus como uno de los mejores exponentes nacionales en su modalidad.

Desempeño de Dafne Quintero

Por su parte, en la rama femenil del arco compuesto, Dafne Quintero también dio muestra de su nivel competitivo al quedarse con el tercer lugar, tras concluir su participación con 896 puntos. La monclovense se mantuvo en la pelea durante toda la ronda y aseguró un valioso podio para la causa coahuilense.

Éxito de la delegación coahuilense

El buen desempeño de la Selección de Coahuila se extendió en otras categorías, sumando un total de 10 preseas que colocaron a la entidad como una de las delegaciones más destacadas del evento, el cual registró la participación de 315 atletas de alto nivel provenientes de distintos puntos del país.