Diego Casas destaca en triunfo de Cruz Azul sobre Palmeiras 4-1

El Cruz Azul de San Buena dio un golpe de autoridad en el inicio de la liguilla del Fútbol Mayor y lo hizo de la mano de su delantero más encendido: Diego Casas, quien demostró por qué se coronó campeón goleador de la temporada.

Casas volvió a exhibir su contundencia al despacharse con 3 goles en la contundente victoria por marcador de 4-1 sobre el Palmeiras, resultado que colocó a la máquina en las semifinales.

Desde el arranque del partido, el ariete estelar del conjunto cruzazulino puso en alerta a la zaga del Palmiras. Con potencia y frialdad para definir, Casas firmó un hat-trick que soportó el triunfo y despejó el camino hacia la siguiente ronda del Torneo 2025.

Por su parte, Javier Méndez estampó la cuarta anotación para cerrar un marcador que reflejó con claridad el nivel futbolístico entre ambos equipos. Del otro lado, el Palmeiras careció de la intensidad que suele exigir una liguilla, y apenas pudo salvar la honra con un gol de José Pérez.

Tras un intenso duelo que terminó con un empate a 3 goles en tiempo reglamentario, el Atlético Español fue más preciso en la tanda de penaltis y superó por 3-2 a la escuadra de Ferretera Villarreal, para quedarse con el boleto de entrada a la ronda semifinal.

El encuentro tuvo de todo: intensidad, goles, expulsados y momentos de pura tensión. El Villarreal contó con tantos de Alfredo Montano, José Maldonado y Luis Pérez, mientras que el Atlético respondió con anotaciones de Manuel González, Héctor Amaya y Abelardo Téllez para nivelar los cartones y llevar la definición a la serie desde los once pasos, donde terminaron imponiéndose.