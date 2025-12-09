Acereros de Monclova convoca a tryout para jóvenes beisbolistas

El Club Acereros de Monclova busca reforzar su ADN coahuilense y ya alista un evento para detectar talentos locales.

La organización acerera lanzó una convocatoria dirigida a beisbolistas de entre 14 y 18 años de edad, para participar en el tryout programado para el 19 de diciembre a la 1:00 de la tarde, en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

El área de scouteo y desarrollo de la institución será la encargada de coordinar la jornada, misma que contempla una serie de pruebas específicas para jugadores de distintas posiciones. Las actividades estarán dirigidas por el equipo de scouteo encabezado por Sergio Attwell, quien supervisará el desempeño de los talentos en aspectos técnicos y físicos.

Los participantes deberán acudir puntualmente, portando ropa deportiva adecuada, guante de béisbol, spikes y gorra, elementos indispensables para realizar las pruebas en el campo.

Acereros continúa apostando por la formación de jugadores jóvenes, y en su programa figuran varios prospectos que recientemente se han incorporado y que ya trabajan de manera intensiva en su desarrollo rumbo al béisbol profesional. Entre ellos destacan los monclovenses Jasiel Acosta, Amílcar Carreón y Leiru Mena, además de Jonathan Ovalle y Miguel Palos, originarios de Sacramento, así como el nigropetense Agustín Herrera.

Con esta nueva convocatoria, los Acereros buscan seguir nutriendo su cantera y abrir oportunidades a jóvenes peloteros de la región que aspiran a llegar al profesionalismo deportivo.