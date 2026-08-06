Checo Pérez podría cambiar de escudería a Williams en 2027

En medio de las vacaciones de verano en la Fórmula 1, Checo Pérez ha vuelto a dar de qué hablar por la posibilidad de dejar Cadillac para ir a Williams.

De acuerdo con información del medio japonés AutoSport, el representante de Checo Pérez ya ha tenido comunicación con Williams ante la posible salida de Carlos Sainz.

¿Qué escuderías están interesadas en Checo Pérez?

Sin embargo, Williams no sería la única escudería que podría interesarse en el mexicano, pues en el radar también se encuentran Aston Martin y Alpine.

Cambios en la temporada 2027

La temporada 2027 de la Fórmula 1 podría traer varios cambios en la parrilla, incluida una posible salida de Checo Pérez de Cadillac. De acuerdo con los reportes recientes, el representante de Checo Pérez estaría sondeando algunas alternativas y Williams es una de ellas.