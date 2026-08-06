México golea a Panamá y asegura su lugar en el Mundial Sub-20 2027

La Selección Mexicana Sub-20 confirmó su lugar entre las mejores selecciones de la región al derrotar a Panamá, avanzar a las semifinales y asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo. La Selección Mexicana Sub-20 aseguró su presencia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, luego de imponerse con autoridad 4-0 a Panamá en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, celebrado la noche del miércoles en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Álex Diego Tejado también avanzó a las semifinales del certamen, donde enfrentará a Canadá por un lugar en la final. El torneo, además de definir al campeón de la región, concede al ganador un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México tomó la iniciativa desde el arranque y controló la posesión del balón frente a un cuadro panameño que apostó por esperar y buscar espacios al contragolpe. Las aproximaciones del conjunto nacional fueron constantes hasta que, al minuto 33, Juan Echilvestre abrió el marcador. El defensor apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que dejó sin oportunidad al guardameta Alberto Ruiz. La ventaja reflejaba el dominio mexicano, aunque el marcador permaneció sin cambios antes del descanso pese a las oportunidades generadas por el equipo local.

En la segunda mitad, Panamá intentó adelantar líneas para buscar el empate, pero México respondió con orden y mantuvo el control del encuentro. El segundo tanto llegó al minuto 57 por conducto de Hugo Camberos. El atacante cobró un penal que fue atajado por Ruiz, aunque aprovechó el rebote para enviar el balón al fondo de la portería y firmar su cuarta anotación en el campeonato. Con mayor tranquilidad en el marcador, la escuadra mexicana siguió presionando y encontró el tercero al minuto 76. Yohan Orozco apareció sin marca en el área para rematar de cabeza un servicio preciso y ampliar la diferencia.