Incidente en cancha de Asturias: árbitro y jugador se enfrentan

La jornada 15 de la Liga Municipal de Fútbol dejó una bochornosa bronca protagonizada por un árbitro y un jugador del Deportivo Leones, el pasado domingo en la cancha de Asturias.

En un video que circula en redes sociales, se observa cómo el silbante Jesús "El Chino" Aguilera tunde a un jugador, al finalizar el partido entre Leones y el equipo de Aceros. Según testigos, el futbolista terminó inconforme con el resultado del partido y el accionar del nazareno, al que agredió verbalmente y posteriormente golpeó por la espalda.

En primera instancia, el silbante había tolerado los insultos del jugador, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados tras el golpe que recibió a traición, por lo que respondió a puños. Fue un desigual pleito, en el que el agresor inicial terminó recibiendo golpes y patadas por parte de "El Chino", quien no se intimidó ante una posible intervención de más jugadores o de la porra.

Los contendientes fueron calmados por jugadores de los mismos equipos, y el incidente no pasó a mayores.