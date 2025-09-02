Brujas supera a Internacional con gol agónico de Rodolfo Martínez

La escuadra de Polonia saltó al cuarto lugar de la tabla general, en la categoría 48 años y más, tras vencer al Miravalle por clara diferencia de 3 goles a 1 en duelo que libraron el fin de semana en la cancha de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda.

El protagonista indiscutible del encuentro fue Rigoberto Limón Escobedo, quien tuvo una tarde inspirada y firmó un hat-trick para guiar a los polacos a su cuarto triunfo de la campaña. El dorsal "11" mandó el esférico al fondo de la red a los minutos 47, 49 y 72, para liderar el resultado y sobresalir como uno de los arietes más contundentes de la jornada.

El conjunto de la "Mira" había comenzado el partido con un buen augurio, tras tomar la delantera con a una tempranera anotación de Juan Vázquez al minuto 15, sin embargo, éste terminó convirtiéndose en el gol de la honrilla.

Con este resultado, Polonia alcanzó los 12 puntos y se afianzó en el cuarto peldaño de la competencia, mientras que Miravalle permanece con 9 unidades.

APURADO TRIUNFO DE BRUJAS

En otro enfrentamiento de la jornada sabatina del balompié de veteranos, el conjunto de Brujas sumó 3 puntos valiosos al imponerse por marcador de 2-1 al Internacional, en partido que se disputó en la cancha del Cefare.

Tras llevar el marcador en ceros al descanso, Gerardo Jiménez apareció al minuto 50 para darle ventaja a Brujas, sin embargo, el Inter respondió oportunamente, al 60', y niveló los cartones por conducto de Joaquín Núñez. Cuando parecía que el empate era viable, Rodolfo Martínez se hizo presente al minuto 78 con un gol que definió el resultado.